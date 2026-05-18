以媒：特朗普與內塔尼亞胡通電話　討論重啟對伊朗軍事行動

以色列媒體5月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論重啟對伊朗軍事行動的可能性。



2026年3月5日，美以對伊朗發動軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

以色列公共廣播公司（Kan）援引以色列高級官員的話稱，特朗普與內塔尼亞胡通話持續約半小時，主要討論重啟軍事打擊的可能性。這名官員稱，若美國恢復對伊朗的軍事行動，預計以色列將聯合發動空襲。

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）則報道，通話在以色列安全內閣會議開始前不久進行，兩人除討論伊朗問題，特朗普並向內塔尼亞胡簡述訪華成果。

圖為2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

《新消息報》援引以方消息人士稱，對於是否重啟打擊，仍然懸而未決。

特朗普同日在社交平台，以及電話採訪中表示，伊朗的「時間正在流逝」，並警告伊朗政權需盡快行動，提出更好的協議條件，否則將再次被打擊，且將一無所有。