5意大利人葬身馬爾代夫海底　精英潛水團隊到場爭取時間搜尋遺體

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水遇難身亡，其中一具遺體已經尋回；一名馬爾代夫軍方救援潛水員在參與搜索期間不幸殉職。一支由全球頂尖潛水員組成的精英團隊17日已經抵達當地，與時間競賽爭取尋回餘下4具遺體，避免，力求這些遇難者遺體成為鯊魚的點心。



這支由歐洲潛水員警報網絡組建並派遣的團隊，包括來自芬蘭的頂尖潛水員帕卡里寧（Sami Paakkarinen）與格倫奎斯特（Patrik Gronqvist），他們曾參與2018年泰國少年足球隊洞穴救援。團隊已於17日抵達馬爾代夫首都馬利，將於18日重啟任務，深入危險的洞穴網絡。截至目前，僅尋獲44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）的遺體。

DAN Europe行政總裁馬羅尼（Laura Marroni）警告，搜尋速度至關重要，因在溫暖水域中無法排除鯊魚等掠食者或環境因素的風險。她指出，馬爾代夫缺乏深海及洞穴潛水的訓練與設備，阻礙了搜救。專家推測，由潛水過深引發的氧中毒可能是導致5名意大利遊客死亡的原因。

意大利當局已就事件展開調查。事發時載有約25名乘客的豪華遊艇「約克公爵號」，並未獲得允許下潛超過100呎的許可，但涉事旅遊公司Albatros Top Boat強調未批准任何超越此深度的潛水活動。該公司的律師，同時也是一名經驗豐富的潛水員，正飛往馬爾代夫親自監督遺體搜尋任務。