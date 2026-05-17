5意大利人赴馬爾代夫水底50米洞穴潛水身亡　一救援潛水員殉職

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡，據意大利外交部指，其中4人來自一個大學團隊，包括一位知名教授與她的女兒。馬爾代夫一名軍方潛水員之後在執行搜救任務期間出現減壓症，軍方16日指他送院後不治身亡。



在5名意大利死者中，4人來自熱那亞大學（University of Genoa team）團隊，包括知名海洋生物學家、生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）與其女兒兼學生Giorgia Sommacal，以及2名研究員Muriel Oddenino與Federico Gualtieri。

第5名死者為潛水教練Gianluca Benedetti。

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馬爾代夫軍方稱，在水底下60米洞穴發現一具遺體，估計其他4名死者的遺體也在該處。

當地媒體報道，5人是在14日早上出發潛水，他們所乘坐船隻的船員在他們未浮出水面後，報告稱他們失蹤。意大利外交部表示，5名潛水員當時進入的洞穴可分為三個大空間（large rooms），由狹窄的通道連接。

↓ 綠色和平意大利分部悼念教授蒙特法爾科內（圖左）的帖文 ↓

警方表示，事發海域位於馬爾代夫首都馬累（Male）以南約100公里處，當時天氣惡劣，當局對商船和漁船發布黃色警報。各方正調查具體出事原因。

5月16日再傳出不幸消息，一名協助執行搜救任務的軍方潛水員Mohamed Mahudhee出現減壓症（decompression sickness），送院救治無效身亡。目前搜索工作暫停。