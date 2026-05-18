5意大利人馬爾代夫潛水亡　海洋學家絕筆遺言仍「心繫」海底世界

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡，其中包括海洋生物學家、生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）及其女兒其女兒兼學生Giorgia Sommacal。外媒16日報道，蒙特法爾科內生前最後的留言近日曝光，顯示她在意外發生前數小時，在電郵中向同事表達探索海底世界的重要性。



美國《紐約郵報》及英國《每日鏡報》報道，蒙特法爾科內13日晚上10時15分左右向一名同事發送電郵，她在電郵中寫道：

大眾對水底世界仍然知之甚少，觀察水下環境至關重要，不論是用我們自己的眼睛還是透過機械人的鏡頭。 蒙特法爾科內

蒙特法爾科內在發送電郵的翌日早上與眾人一起出發潛水，她們原預定將潛水1小時後返回水面，但最終卻葬身於馬爾代夫海底。

蒙特法爾科內的丈夫索馬卡爾（Carlo Sommacal）受訪時表示，其妻子擁有超過5,000次潛水經驗，更形容她是「世界上最優秀的潛水員之一」。因此，他相信蒙特法爾科內絕不會魯莽行事，更不可能讓女兒陷入危險，認為這次意外很可能是由某種突發狀況所導致。

其餘在意外中死亡的涉事人士：

截至5月18日，蒙特法爾科及其女兒等人的遺體至今仍未被尋獲，只有44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）的遺體被尋獲。