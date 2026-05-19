外媒：伊朗願凍結核計劃、向俄轉移濃縮鈾　白宮認為新方案乏改進

伊朗5月18日證實已將最新修訂的停戰方案，經巴基斯坦轉交美國。阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）同日披露方案內容，當中包括伊朗願意長期凍結其核計劃，並轉移濃縮鈾。不過，美國媒體引述消息人士稱，白宮認為該提案沒有實質性改進，不足以達成協議。



2026年5月16日，美國華盛頓特區有親伊朗民眾舉行遊行集會。（Reuters）

分階段實現長期停火 不徹底拆除核設施

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）於18日報道，根據該台掌握的方案內容，伊朗尋求分階段實現長期停火，並逐步重開霍爾木茲海峽。伊朗願意長期凍結其核計劃，但並非徹底拆除設施。此外，伊朗願在有條件情況下轉移濃縮鈾，目的地是俄羅斯，並非美國。

美國Axios引述美國官員及知情人士說法，指伊朗的新方案沒大改進。美國官員稱，伊朗拒絕了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）許多要求，也拒絕在核計劃上作出有意義的讓步，特朗普正在考慮恢復軍事打擊。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

特朗普考慮重啟軍事行動 不會無條件豁免伊朗石油實施

該官員表示，如果伊朗不改變立場，對話便無法進行，美國將不得不通過炸彈進行對話，那將是一件憾事。

針對伊朗媒體此前報道，美方已同意在談判期間對伊朗部份石油制裁實施豁免。該美國官員否認，稱伊朗若不採取「對等行動」，美方絕不會無償給予任何制裁豁免。