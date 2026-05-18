中美戰略穩定下一步是減關稅　特朗普下一個決定是應否再炸伊朗

特朗普（Donald Trump）5月13日晚至15日下午為時不足兩天的訪華行程結束之後，這次訪華的成果漸見明朗。

中國外長王毅15日在特朗普離開北京後，確定了習近平應特朗普邀請今年秋季（按：特朗普的日期是9月24日）對美國進行國事訪問的行程，顯示出今年習、特二人一共見面四次的計劃正在持續推進。

面對習近平對台灣問題較強硬的發言，特朗普雖然繼續保持美國既有的「戰略模糊」立場，卻似乎否定了1982年美國給台灣當局的所謂「六項保證」，表明他不會因為一項1982年的協議而不跟習近平討論美國對台軍售，甚至聲言他跟習近平詳細討論了軍售問題；特朗普似乎也在批評賴清德，表示「他們那裏正有一個想要走向獨立的人」，「我不想有某個人走向獨立」，美國不想「在9,500英里之外打一場仗」，不想看到有人說「讓我們走向獨立吧，因為有美國支持我們」。

2026年5月15日，特朗普結束訪華行程後，在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

如果說「不支持」和「反對」台灣的態度是在一個光譜之上的話，特朗普此等發言可說是由「不支持」走向「反對」。不過，特朗普從來也是商人性格－－他已經直接公開說出了他心中的態度：「老實說，（對台軍售）是我們非常好一個談判籌碼，這可是很多的武器。」

簡單而言，特朗普的態度就是待價而沽。接下來我們就要看特朗普會如何處理他訪華前押後批准的140億美元對台軍售。從習近平9月回訪美國的時程來看，特朗普很可以將持續保留這張牌的不確定性。

特朗普對於台灣的這種商人態度，也許是北京所樂見的。

具體的經貿成果

中國商務部5月16日發布了有關中美經貿磋商初步成果的聲明，確立了此前美方官員表述的一些特朗普訪華成果。商務部稱中美「就有有關稅安排形成積極共識」，「同意成立貿易理事會和投資理事會」，「雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅」。

中國商務部5月16日發布了有關中美經貿磋商初步成果的聲明。（網站截圖）

這種說法證實了中美正邁向某種形式的「關稅降級」－－美國財長貝森特（Scott Bessent）在訪華期間就說過，美中正在尋求認定大約300億美元的非敏感商品去撤除關稅。這將有助中美穩定貿易關係，亦能幫助特朗普壓抑美國物價，可算是一舉兩得。

不過，由於美國因應其最高法院廢除特朗普原有緊急狀態關稅而正在向中國展開「301條款」調查，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）17日就公開表示如果調查發現中國存在產能過剩等問題，將會向特朗普提供針對中國的貿易反制選項。中美關稅的議題未來幾個月依然存在不確定性。

而貿易理事會暫時也只是一個不內含具體成果的溝通機制，中美能否趕在9月習近平訪美出談出一些眉目，是中美能否走向習近平提出的「中美建設性戰略穩定關係」的關鍵。（按：中美「戰略穩定」之說，出奇地，最先似乎是由國務卿魯比奧去年7月提出的。）

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，與美國總統特朗普（Donald Trump）共同出席中方安排的國宴。 （Reuters）

中國商務部也確認了這次特朗普訪華之後的一些具體貿易和採購成果，當中包括美國牛肉設施注冊、部分州禽肉輸華等問題，也包括擴大農產品雙向貿易、中方向美國採購飛機、美方保障飛機發動機零部件對華供應等議題。

白宮17日也發布了其對特朗普訪華成果的「事實清單」，當中特別提到中方已經同意初階段採購200架美製波音飛機，並在2026至2028年每年至少採購170億美國農產業（再加上此前已同意的每年2,500萬噸大豆採購協議）。簡單推算，這種承諾將會把中國採購美國農產品的規模推升至拜登（Joe Biden）任內的平均水平。

白宮的事實清單，同中國描述不同，特別提到中國將解決美國對稀土、關鍵礦物、稀土生產和加工設備及技術的供應的關切。雖然中美去年的貿易休戰已暫時押後了中國大部分稀土相關出口管制的實施，但美國至少需要以十年計的時間才能有效減少對中國稀土供應鏈和產業鏈的依賴，加上最近的伊朗戰爭也突顯出稀土供應對於美國增產武器的重要性，尋求穩定的稀土供應將會是本年中美關係走向戰略穩定中的最重要議題之一。

白宮17日也發布了其對特朗普訪華成果的「事實清單」，題為「總統特朗普與中國達成歷史性協議，造福美國工人、農民及業界」。（網站截圖）

從先易後難的角度來看，互相削減關稅將會是將貿易休戰轉化成戰略穩定的第一步。

中美關係固然重要，卻是一個長遠而持續的問題。相較之下，回到華府的特朗普馬上就要處理的就是伊朗局勢。

伊朗困局未改：特朗普又到「決定時刻」

白宮對特朗普訪華的事實清單特別表明，中美元首「同意伊朗不能擁有核武，呼籲重新開放霍爾木茲海峽，並同意不容許任何國家或組織收取通行費。」王毅則重申中方一貫立場，稱中國「鼓勵美伊雙方繼續通過談判解決包括核問題在內的分歧矛盾，主張在維持停火的基礎上，儘快重開霍爾木茲海峽，同時認為解決海峽問題的根本之道在於實現永久、全面停火。」

從伊朗最新的表態來看，中方並沒有在伊朗問題上幫忙特朗普多少。

伊朗官媒繼續指責特朗普當局在談判上沒有實質讓步，還是在尋求他們未能透過戰爭獲得的結果，造成談判僵局。另有官媒指出，華府提出的五大條件是：只容許一所伊朗核設施維持營運、將400多公斤60％高濃縮鈾交給美國、不會作出戰爭賠償、保留不解凍四分之一的伊朗被凍結資產、以談判結果作為全面中止戰爭（包括黎巴嫩）的條件。

2026年5月15日，中國國家主席習近平（右）在北京中南海花園與美國總統特朗普（Donald Trump，左）會晤期間發表講話。（Reuters）

霍爾木茲海峽依然被伊朗和美國雙重封鎖，每日能進出海峽的船隻數量大體上依然處於單位數字的水平。

阿聯酋的巴拉卡（Barakah）核電廠的外圍供電設施17日也受到無人機攻擊起火。阿聯酋當局稱無人機從西面邊境進入，其總統顧問指責襲擊是伊朗或其代理人所為。從地理上看，伊拉克的親伊朗武裝，以及也門胡塞組織都有能力發動此等攻擊。

伊朗當局也繼續推動「波斯灣海峽管理局」（PGSA）控制霍爾木茲海峽進出的機制。包括日本在內的不同國家都有各自同伊朗協商容許商船駛出海峽的做法。

訪華之後，特朗普的伊朗困局依然。熱戰和經濟戰至今都無法使伊朗屈服。曾經一度提出美伊共管霍爾木茲海峽的特朗普，如今已經明確放棄容許伊朗徵收海峽通行費的妥協（見上述白宮事實清單）。

特朗普在訪華之後曾提到可能會撤回對購買伊朗原油的中國煉油廠的制裁，但這種做法明顯也不是能夠換取到伊朗作出重要條件交換的籌碼。

現狀難以維持，特朗普只能選擇重新開戰一搏，又或者接受類似2015年奧巴馬「伊朗核協議」的條件。

5月17日受襲的阿聯酋巴拉卡（Barakah）核電廠（網上圖片）

16日，特朗普已經在其維珍尼亞州哥爾夫球俱樂部與副總統萬斯（JD Vance）、數十年好友兼和平特使威特科夫（Steve Witkoff）、剛從古巴回來的中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、同他一道訪華回來的國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人討論伊朗問題。

《紐約時報》引述兩名中東官員的消息報道，美國和以色列正在密集準備，最快可能會在本週重啟轟炸伊朗的行動。美國官員稱，特朗普的選項包括對伊朗軍事和基建目標進行更強烈的轟炸，以及派特種部隊到伊朗奪取高濃縮鈾。

17日，特朗普也同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通了電話。後者本年10月就要面對大選，一直希望特朗普會恢復對伊朗的轟炸，以圖達成可供他宣稱勝利的戰爭成績。

美國新聞網站Axios報道，特朗普本周二（19日）將會與最高級國家安全團隊討論對伊朗的軍事選項。

特朗普17日也在Truth Social上警告：「對伊朗來說，時間無多，他們最好趕快行動，要快，否則他們將不復存在。分秒必爭！」

特朗普17日在Truth Social上警告：「對伊朗來說，時間無多，他們最好趕快行動，要快，否則他們將不復存在。分秒必爭！」（網站截圖）

其後，他亦接連發布了一連串同伊朗相關的戰爭訊息（如下）：

特朗普會對伊朗有什麼進一步的行動，目前我們當然難以作出預測。

不過，上週的特朗普訪華，很明顯已經被伊朗局勢「喧賓奪主」。中美貿易進展有限，顯示出經貿談判團隊準備不足。白宮對訪華成果的宣傳也非常側重伊朗問題。

全世界，甚至包括特朗普本人，也難以想像下一場習特會若然也再次被伊朗「喧賓奪主」會是何等景況。