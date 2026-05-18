美俄元首一周內接連訪華　專家：表明國際社會更加信任中國

美國總統特朗普（Donald Trump）甫一結束對中國的國事訪問，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）即將啟程來華。應中國國家主席習近平邀請，普京將於5月19日至20日對中國進行國事訪問。



一周之內，美俄元首相繼訪華；加上此前訪華的法國總統馬克龍、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢），半年內，中方連續迎來聯合國安理會其他四個常任理事國領導人，如此外交安排實屬罕見。

普京來訪：多重關鍵時間節點疊加

當前，中俄關係處於歷史最好時期。元首引領始終是中俄關係高水平發展的最大優勢和根本保障。普京上一次對中國進行國事訪問是在2024年5月，適逢中俄建交75周年，雙方達成一系列重要合作成果。

普京上一次對中國進行國事訪問是在2024年5月。（Getty Images）

今年正值中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，也是「中俄教育年」啟動之年。多重關鍵時間節點疊加，中俄關系發展迎來新的歷史機遇。

中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英表示，中俄元首的互動，有望推動雙邊關係邁向更高水平，為世界和平與發展注入更多確定性。

各國領袖爭相訪華▼▼▼

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當今世界變亂交織，人們期待中俄兩國共同捍衛國際公平正義，為世界和平和安全注入更多穩定性，為全球發展繁榮提供更強推動力。

連續迎來安理會「四常」領導人

馬克龍（Emmanuel Macron）去年12月訪華，施紀賢今年1月訪華，特朗普則於本月15日剛結束對華訪問，隨着普京訪華時間敲定，中國在半年內連續接待聯合國安理會其他四個常任理事國領導人。

中法元首面對面，推動兩國關係「新甲子」走得更穩更好；英國首相時隔8年再訪華，雙方同意要發展長期穩定的全面戰略伙伴關係；中美元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，積極探索兩個大國的正確相處之道……

馬克龍與習近平於2025年12月3日，在北京人民大會堂舉行聯合記者會後握手。（Getty Images）

大國總統爭相訪華，一場場高層互動、一次次戰略對話，北京堪稱進入外交的「超級周期」。

陳鳳英認為，這表明國際社會通過高層互動更加了解中國、走近中國，也更加信任中國。

「北京見」熱度不減

自今年開年以來，已有20多位外國政要訪華。有外國媒體稱，中國幾乎每周都鋪着紅地毯，迎接尋求更密切對華合作、更穩定發展環境的外國政要。

蘇林4月7日當選越南國家主席，9日便宣佈將訪華。桑切斯（Pedro Sánchez）四年內第四次訪問中國，中國人民的老朋友詩琳通公主已是第51次訪問中國。各國政要訪華時機和頻次，引起國際社會廣泛關注。

中國人民的老朋友詩琳通公主已是第51次訪問中國。（Getty Images）

進入5月，在特朗普訪華之前，伊朗外長阿拉格齊也已來訪。專家分析認為，地區局勢關鍵節點的對話有助於穩定各方預期，為後續外交談判創造空間。

在受訪專家看來，持續升温的「訪華潮」至少傳遞出三重信號：在動盪的世界中，中國是值得信賴的夥伴；在發展的進程中，中國是合作共贏的同行者；在百年變局裏，中國是推動全球治理體系完善的中堅力量。

展望中國後續外交日程，依然緊湊密集。塞舌爾外交與僑務部長富爾將於18日至19日訪華。利比里亞外交部長尼安蒂將於18日至22日訪華。

初夏5月，北京的繁忙「外交季」仍將持續，中國也將繼續以開放姿態迎接各方來客。

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