特朗普指伊朗新提案令人失望　但推遲原定19日軍事打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月18日表示，在收到伊朗「令人失望」的最新提案後，他不考慮向伊朗作出任何讓步，又稱伊朗知道「即將發生什麼事」。不過，他同日在社交媒體發文稱，由於卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋領導人要求，他已下令19日「不按原計劃對伊朗發動攻擊」。



2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾駕車經開一塊反美廣告牌，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

稱應中東多國領袖要求暫緩打擊 但已指示軍方做好準備

特朗普在社交媒體表示，卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）、沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud）、阿聯酋總統阿勒納哈揚（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）提出要求，他因此推遲原定19日對伊朗的軍事打擊。

文中指出，這幾位領導人表示，目前談判正在進行，他們認為最終仍會達成一項美國、中東，乃至世界各國都能接受的協議。而協議的其中一項重要內容，是「伊朗不得擁有核武」。

特朗普稱，基於對上述領導人的尊重，他已經指示國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）以及美國軍方，不會在19日對伊朗發動原定的攻擊。但他已進一步指示他們做好準備，一旦未能達成可接受的協議，就立即對伊朗發動全面、大規模的攻擊。

2026年3月8日，在伊朗首都德黑蘭，有油庫遭空襲後冒煙，波及附近設施及汽車。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

稱伊朗現在更渴望達成協議 「因為他們知道即將發生什麼事」

特朗普同日接受《紐約郵報》（New York Post）電話採訪時稱，他並未對伊朗的回應感沮喪，認為伊朗現在比以往任何時候都更渴望達成協議，「因為他們知道即將發生什麼事」。

特朗普上周曾表示，願意接受伊朗暫停鈾濃縮20年，被指打破美國過去堅持伊朗須永久、全面終止核活動的強硬立場。不過，特朗普最新表示，「我現在對任何事情都不持開放態度」。

針對有消息人士聲稱，伊朗試圖在核問題及霍爾木茲海峽問題上採取「拖延戰術」，特朗普稱「沒聽說過這種說法」。

美國媒體早前報道，特朗普於剛過去的周末曾與國家安全團隊密集磋商，謀劃針對伊朗的下一步行動，預計19日將舉行更多會議。

這張攝於2026年4月22日的照片中，可以看見船隻在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

美媒：特朗普考慮重啟軍事行動

18日稍早時間，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）援引消息人士的話報道，伊朗已通過巴基斯坦將包含14點內容的最新談判文本轉交美方，內容聚焦於「結束戰爭」相關議題，以及美方建立信任的各項措施。

美國Axios隨後援引美方高級官員的話報道，白宮認為伊朗最新提案沒有實質性改進，不足以作為達成協議的基礎，特朗普正考慮重啟軍事行動。