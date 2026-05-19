伊朗戰爭｜路透：巴基斯坦已向沙特部署8000士兵及梟龍戰機

路透社5月18日報道，根據巴基斯坦與沙特阿拉伯簽署的共同防衛條約，巴基斯坦已向沙特阿拉伯部署8000名士兵、一個戰鬥機中隊和一套防空系統，此舉旨在加強與利雅德的軍事合作。與此同時，伊斯蘭堡正扮演伊朗戰爭的主要調解人。



報道指這是首次披露巴基斯坦向沙特阿拉伯派兵，三名安全官員和兩名政府消息人士證實了這一消息，他們都將其描述為一支規模龐大、具備作戰能力的部隊，旨在為沙特遭受進一步攻擊時為其軍隊提供支援。

2026年4月22日，巴基斯坦伊斯蘭堡，陸軍士兵抵達總統府附近。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行第二階段和平談判。（Reuters）

2025年，巴基斯坦與沙特阿拉伯簽署的國防協議的全部條款屬於機密，但雙方都表示，該協議要求巴基斯坦和沙特阿拉伯在遭受攻擊時互相提供支援。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）早前曾暗示，該協議將沙特置於巴基斯坦的核武器保護傘之下。

消息人士透露，巴基斯坦已向沙特部署一個約16架戰機的中隊，其中大部分是與中國聯合開發的梟龍戰鬥機（JF-17），這些飛機於4月初交付。兩名安全官員表示，巴基斯坦還派遣了兩個中隊的無人機。

所有五位消息人士均表示，此次部署包括約8,000名士兵，並承諾如有需要將增派兵力，此外還包括一套中國製造的紅旗-9（HQ-9）防空系統。

他們表示，這些裝備由巴基斯坦人員操作，資金費用則由沙特阿拉伯承擔。

據兩位安全官員透露，在伊朗衝突期間部署的巴基斯坦陸軍和空軍人員將主要承擔顧問和訓練任務。

三位安全官員均表示，這次部署將使巴基斯坦在沙特阿拉伯的軍事力量進一步增強，此前已有數千名巴基斯坦士兵根據相關安全協議駐紮在沙特，承擔作戰任務。

一位看過保密國防協議文本的政府消息人士稱，該協議規定，巴基斯坦最多可向沙特阿拉伯部署8萬名巴方士兵，與沙特軍隊共同保衛沙特邊境。

《戰略共同防衛協定》（Strategic Mutual Defence Agreement，SMDA）是巴基斯坦與沙特阿拉伯兩國之間的安全與國防條約。根據該協定，兩國承諾將任何針對一方的侵略行為視為針對雙方的行為。

該協定於2025年9月17日在利雅德的簽署，簽署人為沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）。