巴基斯坦武裝份子汽車炸彈襲警察哨站　至少14警員死亡

巴基斯坦警方5月10日表示，位於該國西北部Khyber Pakhtunkhwa省的一個警察哨站9日遭汽車炸彈襲擊，隨後趕赴現場增援的警員再遭到伏擊，造成至少14名警員死亡。一個名為ttehad-ul-Mujahideen的武裝團體聯盟承認責任。



路透社及半島電視台（Al Jazeera）10日報道，武裝分子先是用汽車炸彈襲擊該警察哨所，然後再向開始向剩餘的警員開火。警方其後派出其他執法人員增援，卻再遭到武裝份子伏擊。

2026年5月10日，位於巴基斯坦西北部Khyber Pakhtunkhwa省的警察哨站遭汽車炸彈攻擊。圖為當地民眾事後在已成廢墟的警察哨站聚集。（Reuters）

警方在聲明中表示，他們已從遭爆炸波及而倒塌的哨站中找到14名警員遺體以及3名倖存者，後者已被緊急送往醫院治理。

報道指，這次事發點位於巴基斯坦與阿富汗邊境，不排除事件會重新引發兩國之間的大規模敵對行動。

2026年5月10日，位於巴基斯坦西北部Khyber Pakhtunkhwa省的警察哨站遭汽車炸彈攻擊。圖為當地民眾事後在已成廢墟的警察哨站聚集。（Reuters）

巴基斯坦2月曾與阿富汗塔利班政權爆發邊境衝突，並對後者境內的目標發動空襲。巴基斯坦指責阿富汗窩藏武裝份子，允許其策劃對巴基斯坦襲擊。

兩國之間的邊境衝突目前雖有所緩和，但雙方尚未達成正式停火協議，邊境地區不時仍會發生小規模衝突。