巴基斯坦首發「熊貓債券」擬籌2.5億美元　獲亞投行亞開行95%擔保

巴基斯坦財長奧朗則布（Muhammad Aurangzeb）5月9日證實，巴基斯坦正準備透過發行「熊貓債券」進入中國資本市場。該國最快於本週透過首次發行熊貓債券籌集至多2.5億美元（約19.6億港元），而這將是巴基斯坦自去年12月以來持續推動總規模10億美元融資計劃中的首一階段。



綜合外媒報道，巴基斯坦此次發行的三年期熊貓債券以可持續發展為核心，將獲得亞洲基礎設施投資銀行與亞洲開發銀行的擔保，擔保額度佔發行總額的95%。

2026年4月13日，巴基斯坦財長奧朗則布（Muhammad Aurangzeb）在美國舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行集團春季年會期間接受採訪。（Reuters）

「熊貓債券」將為巴基斯坦增添一項以人民幣計價的融資來源，使該國得以受益於中國較低的利率。相較之下，以美元借款則需承擔較高成本。

近年來，巴基斯坦一直面臨持續的債務困境。在2023年瀕臨違約後，該國於2024年獲得國際貨幣基金組織70億美元（約548億港元）的紓困。在首次發行「熊貓債券」前，巴基斯坦還於今年4月成功發行7.5億美元（58.7億港元）的歐洲債券。