巴基斯坦首發「熊貓債券」擬籌2.5億美元 獲亞投行亞開行95%擔保
撰文：張涵語
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巴基斯坦財長奧朗則布（Muhammad Aurangzeb）5月9日證實，巴基斯坦正準備透過發行「熊貓債券」進入中國資本市場。該國最快於本週透過首次發行熊貓債券籌集至多2.5億美元（約19.6億港元），而這將是巴基斯坦自去年12月以來持續推動總規模10億美元融資計劃中的首一階段。
綜合外媒報道，巴基斯坦此次發行的三年期熊貓債券以可持續發展為核心，將獲得亞洲基礎設施投資銀行與亞洲開發銀行的擔保，擔保額度佔發行總額的95%。
「熊貓債券」將為巴基斯坦增添一項以人民幣計價的融資來源，使該國得以受益於中國較低的利率。相較之下，以美元借款則需承擔較高成本。
近年來，巴基斯坦一直面臨持續的債務困境。在2023年瀕臨違約後，該國於2024年獲得國際貨幣基金組織70億美元（約548億港元）的紓困。在首次發行「熊貓債券」前，巴基斯坦還於今年4月成功發行7.5億美元（58.7億港元）的歐洲債券。
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