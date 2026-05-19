特朗普發AI生成圖　押送「肌肉外星人」＋坐鎮太空大戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月17日在社交平台Truth Social上發布一系列由人工智能生成的圖片，引發網絡熱議。其中最引人注目的圖片顯示，特朗普正押送一名被鎖鏈束縛的「肌肉發達的外星人」前往軍事基地；另一張圖片則描繪他身處軌道戰鬥站，向地球發射多束高能激光。



據《紐約郵報》報道，特朗普政府此前向公眾公開大量不明飛行物檔案，特朗普本人在發布檔案時寫道：「以往的政府未能在此事上保持透明，現在有了這些新文件和片段，人們可以自行判斷『到底發生了甚麼？』玩得開心！」

特朗普在Truth Social上發布指揮太空軍的AI生成圖片。（Truth Social）

儘管推動檔案公開，特朗普本人對UFO熱潮一直持懷疑態度。他在2019年接受美國廣播公司（ABC）新聞採訪時曾表示：「人們說他們看到了UFO。我相信嗎？不特別相信。」副總統萬斯（JD Vance）則提出了更為宗教性的解釋，他在今年3月表示，他認為UFO（政府稱之為「不明異常現象」）可能是惡魔而非外星物種。

特朗普熱衷於在Truth Social上分享各種AI生成的個人形象圖片，此前也曾推出過將自己描繪成超級英雄、太空人等形象的交易卡系列。此次發布的太空戰鬥站圖片被標記為「太空軍」，似乎與他正在推動的、用於應對未來潛在核威脅的「金穹導彈防禦系統」相呼應，但該項目的關鍵細節仍屬機密。