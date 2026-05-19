特朗普都愛日股？　被揭Q1買入藏壽司　股價單日最多急升5.4%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日披露其第一季進行的股票交易，其中包括買入英偉達（Nvidia，又譯輝達）與英特爾（Intel）等股市巨頭。此外，特朗普還買入一間市值6億美元的迴轉連鎖壽司店藏壽司（Kura Sushi）的股份。



據彭博社報道，根據特朗普發布的最新財務揭露，他於2月2日買入Kura Sushi USA的股份，交易金額在100萬美元至500萬美元之間。這間餐飲集團由日本Kura Sushi控股。

2026年5月19日，圖為藏壽司的宣傳圖片。（X@mutenkurasushi）

與他的前任總統們不同，特朗普並沒有剝離資產，也沒有將資產轉移到由獨立監管人管理的信託中。文件顯示，他或其投資顧問在第一季進行了超過3700筆交易，再次引發外界對特朗普政府利益衝突的憂慮。

特朗普集團的發言人表示，總統的所有資產均由負責所有投資決策的第三方金融機構獨立管理，特朗普本人、家人以及公司均不參與交易決策。

這項投資在日本引起了不小的轟動，人們紛紛猜測特朗普是否真的吃過魚生和米飯。三菱日聯eSmart證券的市場分析師山田勉表示，Kura Sushi在美國的業務表現非常強勁，並補充說，特朗普的持股可能刺激了東京股市散戶投資人購買Kura Sushi的股票。

5月18日，在東京上市的Kura Sushi股票一度上漲5.4%，創下自2025年6月以來的最大單日升幅。據該公司提交的年度證券文件，截至去年10月底，Kura Sushi持有Kura Sushi USA約67%的投票權。