特朗普：或需重啟軍事打擊　伊朗副外長：堅決應對任何形式侵略

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月19日表示，伊朗領導人正在懇求達成協議，但如果未能達成協議，美國可能需要在短時間內再次打擊伊朗。他又透露，18日被海灣多國遊說前，距離下令重啟攻伊只差一個小時。



稱應海灣多國領袖要求前 距正式下令攻擊只差一小時

特朗普19日在白宮東翼宴會廳改建工程現場會見記者，稱如果未能達成協議，美國或短時間內重啟軍事打擊，「我的意思是大概兩三天，可能是周五、周六、周日，又或下週初，時間有限，我們不能讓他們擁有新的核武」。

特朗普表示，原本計劃19日就重啟行動。但由於海灣多國領袖要求，他決定暫緩。他透露，當時距離下令軍方行動，只差一個小時。

2026年3月8日，在伊朗首都德黑蘭，有油庫遭空襲後冒煙，波及附近設施及汽車。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）表示，特朗普所以暫停攻擊，是意識到任何針對伊朗的行動，都將被果斷還擊。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）同日指責，美國一邊聲稱暫停襲擊伊朗，為談判提供機會，卻又揚言準備好隨時發動大規模攻擊。他強調，伊朗全國團結一致，將堅決應對任何形式的軍事侵略。