日本北海道驚現300KG棕熊　秋田縣農夫遭熊抓傷面手急逃命｜有片

日本近日接連出現多宗熊出沒事件，在北海道，有人目擊一頭重達300公斤的巨型棕熊。秋田縣5月5日（周二）發生今年首宗的熊襲擊人事件，一名農民在自家稻田巡邏時，遭到一隻熊抓傷手部和面部，他其後被送往醫院接受治療。



日本媒體就在北海道目擊300公斤棕熊的報道：

據《朝日新聞》報道，5月3日（周日），有人在長野縣某滑雪場目擊到一頭熊。

這頭熊在雪地上飛奔，最後來到正在滑雪的人群面前。看到人後，熊轉身朝山上走去。

另一宗事件中，一台配備感應器的攝影機在北海道興部町一處民居附近的森林裏拍攝到一頭巨大的棕熊。

一名聲稱觀察棕熊已有20年之久的男子黑澤哲也表示：「我的印像是它們非常肥胖。它們又胖又大，體重估計在250到300公斤左右。我們稱它們為「肥胖的棕熊」。」

據報道，這些是成年雄性棕熊，它們身上覆蓋著厚厚的脂肪，很難相信它們剛結束冬眠，因此得名「肥胖棕熊」。

北海道4月下旬亦曾發現一頭身長2.15米，重達330kg的棕熊，體型大到連長年與野熊交戰的獵人都大吃一驚。

秋田縣今年首宗熊襲擊人事件

此外，5月5日，秋田縣一名男子遭熊襲擊受傷。

在秋田縣由利本莊市，一名48歲男子在稻田巡邏時遭到一頭體長約1米的熊襲擊，他面部與手部被抓傷，隨後被送往醫院。

據警方稱，這是秋田縣今年首宗熊襲擊致人受傷事件。