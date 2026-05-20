習近平設宴歡迎普京　兩人茶敘　俄媒：享用北京填鴨金華火腿

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪華，中國國家主席習近平5月20日晚上在北京人民大會堂為其舉行歡迎宴會。據央視新聞報道，兩人並舉行茶敘。



俄媒：享用北京填鴨和金華火腿

據俄羅斯塔斯社報道，習近平與普京在宴會上享用北京填鴨和金華火腿，宴會還將演奏中國戲曲和柴可夫斯基的《天鵝湖》。

塔斯社報道，菜單顯示宴會提供一系列冷盤、蝦湯、豆醬牛肉、福州麵、南瓜酥與水果。

宴會曲目包括中國人民解放軍軍樂團演奏的中俄經典曲目，例如京劇歌曲、《天鵝湖》歌曲等。

簽署進一步加強全面戰略協作聯合聲明

同日上午，習近平在北京人民大會堂與普京舉行會談。兩國元首簽署兩國關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。

據央視新聞報道，習近平指堅定不移推動中俄關係長期、健康、穩定、高質量發展，是雙方著眼兩國根本利益和世界發展大勢作出的戰略選擇。

習近平：互信根基越紮越牢

他稱兩國各部門要全力落實好他和普京總統達成的重要共識，充分把握歷史機遇，推動兩國的互信根基越紮越牢、合作成色越來越足、友誼之路越走越寬。

2026年5月20日，普京訪華晤習近平，兩方簽署多份合作文件（REUTERS/Maxim Shemetov/Pool）

普京說「新時代俄中全面戰略協作夥伴關係是現代國家間關係的典範，它建立在平等互利、相互支持、睦鄰友好原則的基礎之上。我們的目標是增進俄中兩國人民的福祉與繁榮，正是這些堅不可摧的根基，讓我們的關係經受住了一次次的考驗，展現出韌性與穩定性。」

除了舉行會談外，兩人也共同出席「中俄教育年」開幕式，為「中俄教育年」徽標揭幕，又在北京人民大會堂共同參觀「傳承中俄世代友好 樹立大國關係典範」圖片展。