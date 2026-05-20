彭博：倘霍爾木茲海峽7月仍未重開 北約考慮啟動護航行動
撰文：蕭通
出版：更新：
彭博社5月19日引述北約（NATO）高級官員消息稱，如果霍爾木茲海峽未能在7月初重新開放，北約將考慮展開護航行動，協助船隻安全通過該水道，以免全球經濟遭受衝擊。
報道指出，此提議獲得多個北約成員國支持，但尚未達到能獲得通過的全體一致支持。該官員指出，對於北約應否在該海峽執行任務，目前雖然仍有一些盟友反對授權，但如果海峽封鎖持續，這些國家將轉為支持。
北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）19日出席記者會，被問及有關此報道的可能性。他證實，這是正被考慮的選項之一。
北約成員國領導人將於7月7日至8日在土耳其的安卡拉舉行會議，此議題料將被討論。彭博社指出，此舉將標志著北約立場轉變。此前多個成員國表示，只有在各方停止敵對行動後，才會介入霍爾木茲海峽事務。
美媒：俄羅斯經濟承壓 普京冀中俄會談推進天然氣管道項目日媒揭自民黨安保三文件修訂草案 提出強化防空及持續作戰能力能源危機疊加日元貶值 日本實體經濟正為中東戰火埋單中美戰略穩定下一步是減關稅 特朗普下一個決定是應否再炸伊朗伊朗：快將公布管理霍爾木茲海峽航運機制 包括指定航線與收費