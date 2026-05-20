彭博：倘霍爾木茲海峽7月仍未重開　北約考慮啟動護航行動

彭博社5月19日引述北約（NATO）高級官員消息稱，如果霍爾木茲海峽未能在7月初重新開放，北約將考慮展開護航行動，協助船隻安全通過該水道，以免全球經濟遭受衝擊。



2023年4月30日，北約（NATO）旗幟在愛沙尼亞塔帕軍事基地飄揚。（Reuters）

報道指出，此提議獲得多個北約成員國支持，但尚未達到能獲得通過的全體一致支持。該官員指出，對於北約應否在該海峽執行任務，目前雖然仍有一些盟友反對授權，但如果海峽封鎖持續，這些國家將轉為支持。

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）19日出席記者會，被問及有關此報道的可能性。他證實，這是正被考慮的選項之一。

北約成員國領導人將於7月7日至8日在土耳其的安卡拉舉行會議，此議題料將被討論。彭博社指出，此舉將標志著北約立場轉變。此前多個成員國表示，只有在各方停止敵對行動後，才會介入霍爾木茲海峽事務。