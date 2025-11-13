蘇州永慶寺突發大火　文昌閣被焚僅剩框架　官方：非歷史建築

11月12日，蘇州永慶寺突發大火，木質結構建築瞬間被大火吞滅，目前雖已撲滅明火，但樓體已全部被毀僅剩框架。據當地最新通報，火災未造成人員傷亡，亦未對周邊林區造成影響；經初步調查，此次火災係遊客使用香燭不慎引發。



永慶寺位於蘇州張家港鳳凰鎮，網絡影片中，一座三層的木質樓閣被大火吞噬，升起濃濃黑煙。網民拍攝的照片顯示，樓閣被燒後僅有水泥框架殘存。

火災發生後，有網傳消息稱，11月1日時，永慶寺才剛剛進行過消防演練。

據官方最新通報，該棟建築為永慶寺內的文昌閣，是2008年所建的仿古建築，採用鋼筋混泥土框架，高度23米，2009年10月建成後，委託臨近永慶寺管理，閣內未收藏文物。

張家港市人民政府官網顯示，歷史上永慶寺初建於東吳赤烏年間，南朝梁武帝大同二年（536年）侍御司陸孝本舍宅擴建，遂名聲大振。至今已有1500多年歷史，為「南朝四百八十寺」之一。明清兩朝，曾6次修繕，寺基最廣時達86畝。

不過，官方在本次通報中解釋，歷史上的永慶寺經歷多次興廢，本次失火永慶寺為1993年新建。當時考慮到歷史上「永慶寺」的知名度，遂將該鳳凰鎮新建寺廟定名為「永慶寺」。寺廟內所有建築係現代新建，無古代遺構，與相傳杜牧詩中「南朝四百八十寺」之一的「永慶寺」並無關聯。但據了解，新建的永慶寺已於2007年被列為張家港市文物保護單位。

雖為新建，但據傳歷史上施耐庵曾在永慶寺文昌閣居住10年，在此創作了四大名著之一的《水滸傳》中的部份內容，《水滸傳》中的108將，亦據稱是照永慶寺的36尊大羅漢和72座小羅漢的形象刻劃，目前寺內還留有「洗硯池」、「磨劍石」等遺跡。