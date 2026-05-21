歐盟就落實歐美貿易協議達成一致　強化保障機制防特朗普關稅威脅

歐洲議會和歐盟理事會代表星期三（5月20日）就歐盟-美國貿易協議相關立法提案達成一致，同意對美國輸歐產品實施關稅優惠措施，同時強化相關保障機制以維護歐盟及其成員國利益。



綜合新華社和法新社報道，歐洲議會星期三在一份聲明中說，歐洲議會與歐盟理事會就歐盟-美國貿易協議的立法文本達成臨時協議，在歐盟委員會原提案基礎上強化多項條款，以應對歐美貿易關係中的不確定性，並加強對歐盟產業、農業及中小企業的保護。

美國總統特朗普此前威脅，如歐盟到7月4日仍未履行協議，將大幅提高歐盟輸美產品關稅。圖為2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮宣布對等關稅措施。（Reuters）

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德國總理默茨（Friedrich Merz）說，這是個「好消息」，並指這表明歐盟正在「履行承諾」，併為歐洲企業帶來「安全與穩定」。

美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）說，華盛頓對「這一步驟所代表的進展感到鼓舞」，並補充說官員們將「仔細審查細節」。

歐盟與美國於2025年7月達成貿易協議，核心內容包括歐盟暫停對所有美國工業品的關稅，並對大量進入歐盟市場的美國農食產品建立關稅配額制度，以換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%的關稅。

由於美國索要丹麥自治領地格陵蘭島引發歐美關係緊張，加上美國最高法院裁定特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府大規模關稅政策違法，歐盟對歐美貿易協議的批准經歷數月延遲。

歐盟委員會和歐盟多數成員國希望儘快批准協議，以便為企業提供確定性。但歐洲議會內部多個黨團的議員拒絕在缺乏保障機制的情況下倉促放行，要求在協議中加入多項保障條款，以應對美國未來可能採取的新關稅舉措或其他單方面行動。

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聲明說，根據臨時協議，歐盟對美國工業品和農食產品給予關稅優惠的相關規定將於2029年12月31日到期，除非通過新的立法延長。

在此之前，歐盟委員會將全面評估這些規定對歐盟工業、農業和中小企業的影響。

2026年4月24日，德國總理默茨出戲歐盟領導人峰會。（Reuters）

此外，如果到2026年12月31日美國仍對歐盟鋼鐵和鋁衍生產品徵收高於15%的關稅，歐盟委員會將有權暫停相關對美關稅優惠。

相關立法文本預計將提交6月中旬舉行的歐洲議會全會進行最終表決，隨後由歐盟理事會批准。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）20日在社交媒體發文說，希望儘快推進相關流程。

美國總統特朗普此前威脅，如歐盟到7月4日仍未履行協議，將大幅提高歐盟輸美產品關稅。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】