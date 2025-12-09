美媒：Taylor Swift明年6月13日大婚　選址羅德島豪華海景酒店

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球男星Travis Kelce交往2年後，於今年8月宣布訂婚，消息震驚全球粉絲。美媒12月4日引述消息人士透露，兩人婚禮將在明年6月13日舉辦，地址選在羅德島沃奇希爾（Watch Hill）的一家豪華海濱酒店Ocean House。



婚禮選址在Ocean House酒店

美媒Page Six此前報道，Taylor Swift起初打算在自己位於沃奇希爾（Watch Hill）的豪宅舉辦婚禮；但最新報道引述多名消息人士指，這對新人隨後將目光轉向了Ocean House，該酒店距離她的豪宅近在咫尺。這家酒店以維多利亞風格和獨特的黃色外牆而聞名。

據悉，該酒店當天原本被另一對新人預訂，但Taylor Swift向他們支付了一筆巨資，以確保婚禮順利舉行。

為何選在6月13日？

據報，婚禮日期也頗具深意，因為Taylor Swift的生日在12月13日，因此6月13日是她的半歲生日；此外，13也是她的幸運數字。但據報道分析指出，這一天可以寫成「6/13/26」，這5個數字單獨相加就得到數字「18」，而1加8又等於「9」。

根據數字命理學網站Numerology.com的說法，數字「9」的能量代表着循環意義上的完成；它像徵著一個循環的結束，從而創造了另一個循環開始的可能性。「9」在這個過渡或轉變的過程中扮演着引路人的角色，它從精神源泉吸收答案，並將這些答案傳遞給現實世界，從而引導和賦予世人力量。