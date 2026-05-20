美媒：美軍印度洋扣押一艘油輪　指涉助伊朗偷運石油出口

美國《華爾街日報》5月19日報道，美軍18日晚在印度洋扣押一艘與伊朗有關聯的油輪。報道引述3名美國官員消息稱，涉事油輪「天波號」（Skywave）因參與運輸伊朗石油，今年3月已遭到美國制裁。



2017年3月12日，伊朗哈爾格島（Kharg Island）石油碼頭全景。碼頭位於波斯灣，距離伊朗海岸25公里，距離霍爾木茲海峽西北483公里。哈爾格島石油碼頭將伊朗石油出口到海外。該碼頭是世上最大的露天石油碼頭，伊朗95%的原油出口都經由此碼頭。（Getty）

報道指出，船舶追蹤數據顯示，「天波號」穿越馬六甲海峽後，19日航行至馬來西亞以西海域。該油輪據指2月曾於伊朗石油出口樞紐——哈爾克島（Kharg Island）裝載超過100萬桶原油，尚無法確定是否已在亞洲卸貨，但相信被扣押時正返回中東地區。

《華爾街日報》稱，這至少是美國第3次為打擊伊朗影子船隊而扣押油輪。今年4月，美國曾在印度洋扣押另外兩艘與伊朗有關的油輪，分別是「Majestic X」號和「Tifani」號。

2026年5月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮宴會廳施工現場會見記者。 （Reuters）

報道指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府正持續向德黑蘭施壓，要求同意有關核計劃的要求。特朗普19日表示，他原本「只差一個小時」就會下令對伊朗發動新的軍事打擊，但因海灣多國提出要求而擱置。

與此同時，美軍繼續在阿曼灣和阿拉伯海部署，對伊朗實施海上封鎖。美軍中央司令部19日表示，累計已迫使89艘商船改變航向。