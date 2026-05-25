伊波拉｜民主剛果疑似病例增至逾900　英媒：醫護人員面臨2大困境

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，或剛果金）爆發伊波拉疫情後，當地確診病例截至5月23日已增至101人，疑似病例則增至904宗，另有119宗疑似死亡個案。英媒報道，受地區局勢不穩、以及國際援助削減削減等因素影響，當地醫療設施及醫療人員正面臨暴力攻擊和物資短缺的雙重困境。



《衛報》報道，民主剛果通訊部周日在社交媒體X發文，公布當地疫情的數據，並呼籲人們保持警惕並遵守預防措施。

這次疫情已被世界衛生組織（WHO）宣布為全球衞生緊急事件，將該國風險評估上調至「非常高」。而民主剛果地方政府也實施多個管控措拖試圖阻止疫情擴散，包括在禁止50人以上的聚會等等。

不過，衛報指該國東部的治療中心遭到縱火襲擊，反映了當地醫護面臨地區暴力的情況下，嚴重影響醫療救援工作。

2026年5月21日，剛果民主共和國伊圖裡省（Ituri ），紅十字會工作人員列隊在魯瓦姆帕拉綜合醫院進行消毒，準備處理一名死於伊波拉病毒的病人遺體。（Reuters）

人道主義非營利組織Aurora Humanitarian Initiative的托馬斯-詹森（Colin Thomas-Jensen）表示，這些襲擊可能反映了剛果東部人民多年來在該地區所受待遇不佳，對政府早已感憤怒；當局針對疑似伊波拉死者葬禮的嚴格規定，也使人們感到不滿。

另外，民主剛果東部地區一直遭受M23武裝組織等數十個不同叛亂和武裝份子的襲擊。雖然政府軍仍基本控制着當地，但其控制並不穩固，暴力情況屢出現。

2026年5月23日，剛果民主共和國蒙布瓦盧，一名醫護人員示意駕駛者前往伊波拉疫情檢查站進行篩檢。（Reuters）

報道引述人權醫師組織（Physicians for Human Rights）公共衞生主任麥克黑爾（Thomas McHale）指，民主剛果在面對上述問題下，去年美國等富裕國家削減國際援助，降低了該國發現和應對傳染病疫情的能力。

其他參與援助等組織也表示，他們缺乏面罩和防護服等關鍵的保護設備，他們曾向不同的合作夥伴提出提供物資請求，但卻未收到任何確切的回覆。