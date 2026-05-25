美伊談判積極信號促使國際油價大跌

由於美國與伊朗談判進程出現一些積極信號，國際油價星期天（5月24日）晚在紐約開始新一周交易後顯著下跌，跌幅一度超過5%。



新華社報道，數據顯示，紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格一度下跌5.24美元至每桶91.36美元（約116.67新元），跌幅為5.42%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度下跌5.42美元至每桶98.12美元，跌幅達5.23%。

一名美國高官24日告訴媒體，美伊雙方原則上同意達成一項可能結束中東戰事的協定，但由兩國領導人最終批准可能需要幾天時間。

要求不具名的這名官員說，依照協定，霍爾木茲海峽將重新開放，並促使伊朗放棄高濃縮鈾，至於德黑蘭將如何處置它的高濃縮鈾仍在進行談判。

圖拍攝於2025年6月22日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）24日晚在社交平台Truth Social說，如果他和伊朗達成協定，那一定是一份「良好和妥當的協定」，而且會比他讓美國退出奧巴馬任內與伊朗達成的核協定來得更好。

同日早前，他說，美伊談判正「以有序且建設性的方式」進行。

阿曼與伊朗代表24日在阿曼首都馬斯喀特，圍繞依據國際法規範霍爾木茲海峽通航的一系列原則進行討論，並就保障航運、貿易、供應鏈安全交換意見。

本文獲《聯合早報》授權轉載

