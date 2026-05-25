菲律賓興建中9層高大樓倒塌增至3死 仍有17人下落不明
撰文：劉耀洋
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菲律賓北部安赫萊斯市（Angeles City）一棟興建中的9層高大樓5月24日倒塌，死亡人數已增至3人。救援人員還在廢墟下找到另一具遺體，但由於遺體仍被困廢墟，當局暫未將其計入官方死亡人數。另外，目前仍有17人失蹤，其中大部份都是事發時在工地值班的工人。
路透社報道，當地消防局新聞主任Maria Leah Sajili在周一的電話採訪透露上述資訊，她表示新增的兩名死者中，一人被救出時還有脈搏，另一人被困時因心臟驟停而亡。
當局已確認一名來自馬來西亞的罹難者，其遺體於倒塌大樓附近一棟遭波及的酒店大樓中被發現。
Maria Leah Sajili提到，救援人員透過熱成像掃描在廢墟下偵測到呼吸和心跳跡象，因此現時還有更多生還者受困。
報道指，家屬們對搜救行動的進展及資訊感到愈來愈不滿；安赫萊斯市長Carmelo Lazatin則指，他們正努力尋找倒塌大樓的擁有人，以獲得更詳細的資訊，包括工地工人的確切數量。
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