菲律賓興建中9層樓高建築倒塌　至少1死　21失蹤

菲律賓北部城市一棟興建中的9層高大樓5月24日發生倒塌，至少一人確認死亡，救援人員正在廢墟中搜尋21名下落不明的人員。



有關部門表示，死者是一名65歲馬來西亞公民，遺體是從附近一棟也受到倒塌影響的建築物中找到，那建築是一間酒店。

包括美媒及路透社在內傳媒報道，事發地點位於首都馬尼拉以北約80公里的安赫萊斯市（Angeles City）。市政府於凌晨約3時接報，指當地一棟興建中大樓在暴雨期間倒塌。

據外媒以及官方公布的圖片，該9層高的在建大樓已化為廢墟，上面覆蓋着施工用的綠色網。

市政府新聞辦公室負責人佩拉約（Jay Pelayo）表示，有關部門已派救護車及出動移動混凝土碎片的重型設備赴現場協助救援，救援人員已從倒塌建物及遭其波及的酒店式公寓中救出24人。

2026年5月24日，菲律賓北部安赫萊斯市（Angeles City）一棟在建的9層高大樓倒塌。（FB@Angeles City Information Office）

佩拉約透露，現場工人稱事發一刻至少有19人在現場工作，當局正努力確定相關人士的情況，以及調查意外原因。