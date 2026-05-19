馬斯克對OpenAI案敗訴　加州法院駁回 1.5萬億美元索償訴訟

美國加州奧克蘭陪審團5月19日一致裁定，駁回Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）對OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman）提出的1500億美元訴訟。法院認為，該聯邦訴訟的提出已超過法定訴訟時效。



馬斯克指控OpenAI、奧特曼、總裁布羅克曼（Greg Brockman）及投資方微軟背棄公司創立時的非營利使命，將商業利益置於公共利益之上，違反了創始協議。他在審訊中強調：「沒有人應該被允許竊取一個慈善機構。」

然而，陪審團及法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）​ 並未就案件實質內容作出裁決。馬斯克在判決後於社交媒體X上表示將向上訴法院提出上訴，理由是他認為此案若成判例將「對美國的慈善捐贈造成極大破壞」。

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）。（路透社）

OpenAI目前估值達8520億美元。奧特曼在作證時為公司行為辯護，稱其目標始終是構建安全的AI並將利益賦予人類。

證據顯示，馬斯克與奧特曼等創始人之間的分歧至少可追溯至2017年。當時馬斯克在一封電郵中表示，除非OpenAI明確承諾保持非營利性質，否則他將停止資助。