內塔尼亞胡下令加大打擊真主黨　稱近數周已擊斃逾600成員

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5月25日發聲明稱，他已指示軍方「進一步踩下油門」，加大對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的打擊力度。他形容，以軍正與真主黨處於戰爭狀態，於近幾周已擊斃超過600名真主黨武裝人員，但不會放鬆軍事施壓。



2026年5月25日，以色列繼續空襲，黎巴嫩南部升起滾滾濃煙。 （Reuters）

內塔尼亞胡表示，真主黨正通過無人機對以色列發動襲擊，以方已組建團隊專責應對此威脅，當前需要加強打擊頻度和力度，予以決定性打擊。他表示，於過去8天內，真主黨向以方發射超過1,000架無人機和700多枚火箭彈。

以色列第12頻道同日報道，根據美國高級官員消息，鑑於近期針對以色列的無人機攻擊激增，美國可能支持以色列對真主黨採取更大規模軍事行動。

2026年5月25日，黎巴嫩南部村莊卡法爾魯曼（Kfar Roummane）遭以色列空襲，消防員事後在現場進行搜救。 （Reuters）

以色列軍方當晚宣布，對黎東部貝卡谷地（Beqaa Valley）等地的真主黨基礎設施，發動新一輪空襲。

據以色列媒體報道，自3月2日以黎戰火重燃以來，逾20名以色列士兵死於作戰行動，以軍的人員傷亡大部份由真主黨的無人機造成。