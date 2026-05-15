以黎第三輪會談華府舉行　以官員稱希望雙方建交

以色列及黎巴嫩第三輪會談5月14日在美國首都華盛頓舉行，以色列政府官員向新華社記者透露，以色列希望解除黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝，並與黎達成建立正式外交關係的協議。路透社則引述黎巴嫩官員稱，黎巴嫩將要求以色列落實停火。



2026年5月13日，黎巴嫩南部城市西頓 (Sidon）附近遭以色列空襲。（Reuters）

2026年5月12日，黎巴嫩南部城鎮Kfar Tebnit遭以色列空襲。（Reuters）

新華社報道，該名以色列政府官員說，談判在美國國務院舉行。以方代表團由以色列駐美國大使萊特（Michael Leiter）和高級安全官員組成；黎方代表團則包括黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）和黎前駐美國大使卡拉姆（Simon Karam）。

以方官員說，此輪談判旨在解除黎真主黨武裝，並達成以黎建立正式外交關係的協議。以色列希望在達成協議前，保留對黎真主黨實施空中和地面軍事打擊的自由。而黎巴嫩則要求，以色列從其領土撤軍、停止攻擊黎巴嫩，並停止破壞黎以臨時邊界附近的黎巴嫩一側村莊。

官員還說，預計會談將於15日繼續舉行，目前尚未確認雙方能否達成共識。