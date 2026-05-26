伊朗總統下令恢復互聯網網絡 戰爭爆發後已連續斷網87日
撰文：王海
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據伊朗國營媒體5月25日（周一）報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已下令恢復國內的互聯網網絡。此前，伊朗因與美國和以色列的戰爭而連續斷網達87天。
據路透社報道，伊朗國營媒體的報道同時引述了伊朗通信部公共關係負責人的話語，惟現時未知伊朗何時，以及如何恢復國際互聯網網絡。
網絡觀察機構指伊朗人已連續87人無法上網：
據網絡觀察機構NetBlocks同日發布的數據顯示，大多數伊朗人已經連續87天無法上網，只有少數人能夠使用昂貴的高級VPN來繞過網絡限制。
為應對全國範圍內的反政府抗議活動，當局最初於1月8日實施網絡封鎖。 2月份網絡連線逐漸恢復正常，但在2月28日，美國和以色列向伊朗發動空襲後，再次實施新的封鎖。
在正常情況下，由於許多網站受到伊朗政府的審查，全球互聯網的訪問仍然受到嚴格限制。同時，伊朗政府越來越依賴內部網絡來提供連網服務，而無需依賴全球互聯網，尤其是目前實行線上教學的學校。
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