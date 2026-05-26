特朗普就處置伊朗濃縮鈾提出新選項

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體發文，稱伊朗持有的濃縮鈾要麼由美方運回美國銷毀，要麼在國際監督下在伊朗銷毀。



特朗普於美東時間星期一（5月25日）下午（新加坡時間26日早上）的Truth Social貼文說，伊朗濃縮鈾「要麼立即交給美國」，由美方運回國內予以銷毀；「更好的是，在與伊朗伊斯蘭共和國通力協作與協調下，就地或在另一處可以接受的地點銷毀」，整個過程及相關事宜須由「原子能委員會」或等同機構全程見證。

目前尚不清楚特朗普寫的「原子能委員會」是否指國際原子能機構（IAEA）。

美國有線電視新聞網（CNN）認為，與特朗普以往表態相比，此次表態顯示他對伊朗參與處置濃縮鈾過程持「開放態度」。

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

新華社報導，特朗普此前多次威脅伊朗交出濃縮鈾。他21日在白宮對媒體說，伊朗必須交出它所持有的高豐度濃縮鈾，美國拿到後很可能會銷毀。

濃縮鈾處置是美伊談判主要分歧之一。一些美國官員近日表示，不銷毀濃縮鈾，就「沒有美元」，即解凍伊朗被凍結資產。而據外媒上周報導，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已下達指令，要求濃縮鈾庫存不得運往國外，稱「伊朗高層官員認為，把核材料運往國外將使伊朗未來更易受到美國和以色列的攻擊。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

