美軍：對伊朗南部發動自衛性打擊　目標導彈發射場及布雷艇

美國中央司令部發言人5月25日表示，美軍當日針對伊朗南部進行自衛性打擊，旨在保護美方部隊免受伊朗威脅，目標包括導彈發射場，以及試圖布雷的伊朗船隻。美國中央司令部表示，在持續停火期間，將繼續捍衛美國的部隊，同時保持克制。



圖為2026年5月22日，在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）的海灘，可見到霍爾木茲海峽上的船隻。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

稱不表示停火已經結束

美國霍士新聞（Fox News）援引美國官員消息稱，有兩艘伊朗船隻被發現在霍爾木茲海峽布設水雷。美軍透過今次打擊行動，殲滅該兩艘屬於伊斯蘭革命衛隊的船隻，並打擊了阿巴斯港（Bandar Abbas）一個瞄準美軍戰機的地對空導彈陣地。

消息人士強調，這些是防禦性打擊，並不表示停火已經結束。

新華社報道，伊朗媒體於稍早時間曾稱，伊朗南部阿巴斯港傳出多聲爆炸，原因不明。邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）其後報道，局勢已得到控制，毋須擔心。