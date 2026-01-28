澳洲迎2009年來最嚴重熱浪　澳網暫停戶外場館賽事

澳洲東南部熱浪來襲，被指是2009年以來最嚴重，部分地區氣溫接近攝氏50度。其中，在維多利亞州（Victoria）首府墨爾本，料1月27日超過攝氏44度，為2009年以來最炎熱一天。澳洲氣象局說，極端熱浪可能在這兩天達到高峰，之後逐步緩解。



圖為2026年1月27日，澳洲網球公開賽舉行期間，白羅斯選手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），用冰袋敷臉降溫。（Reuters）

在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽（Australian Open）也受熱浪影響，主辦單位表示，遵照澳網的極端高溫天候規範，大會暫停所有戶外場館比賽，幾個主要場館也關起上蓋遮擋太陽，至於輪椅網球賽事已延至28日舉行。

維多利亞州為澳洲人口第二大州份，熱浪令火災危險升高，該州已至少有6場大型山火。其中，在奧特威角（Cape Otway）的叢林大火持續延燒，已經讓大約1萬公頃的土地化為焦土。氣象部門警告，27日稍後時間的強風或令火勢進一步蔓延，對民居造成威脅。