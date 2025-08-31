美媒：特朗普莫迪關係惡化 訪印度出席「四方峰會」告吹
撰文：張涵語
據《紐約時報》報道，由於美國和印度關係惡化，特朗普（Donald Trump，又譯川普）取消原定今年較後時間前往印度參加「四方峰會」（Quad summit）的計劃。
《紐約時報》稱，兩國關係破裂源於6月17日特朗普與莫迪（Narendra Modi）間的一次通話。通話中，特朗普再次表示他對結束印巴軍事衝突感到自豪，並提及巴基斯坦將提名他角逐諾貝爾和平獎。報道稱，特朗普此番話的含蓄暗示是，莫迪也應該效仿巴基斯坦的做法，提名特朗普角逐諾貝爾獎。
然而，莫迪對此言論十分不滿，他認為印巴停火與美國的介入無關，停火是由印度和巴基斯坦雙方直接協商解決。此外，在通話幾週後，美國為懲罰印度購買俄羅斯石油加徵的25%關稅，也進一步惡化兩國關係。
莫迪曾稱特朗普為「真正的朋友」，特朗普也曾計劃於今年晚些時候前往印度參加四方峰會。但知情人士透露，特朗普目前不再計劃秋季訪問印度。
《紐約時報》指，白宮並未公開承認6月17日的有關通話，特朗普也沒有在社交平台帳號上發布相關消息。
