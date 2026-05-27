英國石油因治理問題罷免董事長Albert Manifold　上任僅不到一年

英國石油公司（BP）5月26日（周二）宣布，董事會一致通過罷免該公司董事長曼尼福德（Albert Manifold）的決定，而其上任僅不到一年。 BP方面稱，解僱理由是因對其「治理標準、監督以及行為」存在「嚴重疑慮」。BP已任命泰勒（Ian Tyler）擔任臨時董事長，且任命「立即生效」，同時公司正在尋找正式繼任者。



綜合外媒報道，BP高級獨立董事布蘭克（Amanda Blanc）在一份聲明中表示，「曼尼福德為BP的轉型注入了令人欣喜的動力和方向。然而，董事會對於得知其在公司治理監督與行為方面存在被認為不可接受的問題，感到震驚與失望，並已採取果斷行動」。

曼尼福德上任不到八個月，原本負責協助公司進行策略調整。而在他離職之前，BP的領導層已發生頻繁更迭。不到三年前，英國石油公司前CEO盧尼（Bernard Looney）因向董事會謊報與同事的私人關係而被解僱。

董事長遭解僱消息公布後，BP股價下跌近10%，交易一度暫停。隨後跌幅收窄，收盤下跌約4.4%。