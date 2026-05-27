特朗普：因天氣可能惡劣　27日內閣會議從大衛營改白宮舉行

美國媒體5月26日報道，隨著美伊談判進入關鍵階段，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於27日罕有前往大衛營（Camp David）召開內閣會議。不過，特朗普其後在社交平台發文稱，由於預計27日天氣狀況不佳，原定在大衛營舉行的內閣會議將改在白宮舉行，赴大衛營行程則被推遲。



圖為2025年6月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘直升機返抵白宮，他此前於大衛營（Camp David）與高層官員舉行會議。 （Getty Images）

《紐約郵報》報道，包括即將離任的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在內，預計所有內閣成員都將前往這個位於馬里蘭州的總統度假地。

據白宮官員稱，預定27日舉行的內閣會議上，官員們預定討論本屆政府近期取得的成績，包括推動經濟和小企業發展、打擊欺詐小組的工作、外交政策方面的最新進展。不過，美伊協議很可能是討論焦點。

2023年8月18日，美日韓元首在馬里蘭州大衛營（Camp David，又譯戴維營）舉行峰會。圖為韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄前往會議地點。（Reuters）

報道指出，大衛營位於國家公園深處、佔地125英畝，距華府以北約60公里，由美國海軍陸戰隊守衛，屬於安全場所，可以進行敏感的談話，不會受到不速之客或媒體窺探。不過，由於華盛頓特區近日持續暴雨，而特朗普一般會乘搭直升機前往大衛營，會議地點最終或因天氣而變更。

報道又稱，不少美國總統經常到訪大衛營，但特朗普在其兩個總統任期內，只曾前往16次。而自特朗普2025年1月重返白宮以來，更只到過大衛營一次，為去年6月美國轟炸伊朗核設施前幾天。