美媒：美海軍暗助船隻通過霍爾木茲海峽 但否認重啟「自由計劃」
撰文：蕭通
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美國《華爾街日報》5月26日報道，美軍正悄悄重新協助船隻穿越霍爾木茲海峽，包括一艘滿載200萬桶原油的希臘油輪。不過，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人強調，此前為商船護航的「自由計劃」（Project Freedom）並未恢復。
《華爾街日報》引述美軍官員消息稱，一艘滿載200萬桶原油的希臘油輪，輪3月初起一直滯留在霍爾木茲海峽以西的波斯灣，最新在美軍引導穿過通過霍爾木茲海峽，正駛往印度卸貨。
該官員稱，美軍計劃在接下來幾天，協助包括油輪和貨櫃船在內的10多艘船隻，通過霍爾木茲海峽。
不過，美軍中央司令部一名發言人稱，美方並未恢復此前暫停的「自由計劃」，關於該計劃已恢復的報道並不準確。
美軍於中東時間5月4日上午啟動「自由計劃」，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美東時間5日傍晚便宣布暫停，稱為觀察美伊協議能否最終敲定。
在特朗普叫停計劃翌日，美國全國廣播公司（NBC）報道稱，由於該行動未提前與海灣盟友協調，引起沙特阿拉伯不滿，拒絕美軍使用沙特基地和空域，令計劃被迫中斷。
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