伊朗稱擊落一架美軍MQ-9死神無人機　命中一刻畫面曝光｜有片

伊朗革命衛隊（IRGC）5月26日（周二）表示，他們在波斯灣的伊朗領空擊落了一架美軍MQ-9死神（Reaper）無人機，並聲稱一架RQ-4無人機及一架F-35戰鬥機曾進入伊朗領空，其後撤退。伊朗之後發布影片，指是他們擊中MQ-9無人機的瞬間。



伊朗聲稱擊中美軍MQ-9無人機瞬間畫面：

伊朗革命衛隊發聲明稱，他們擊落一架美軍MQ－9型「死神」無人機。

聲明指，美軍繼續干涉該地區事務，並入侵波斯灣地區的伊朗領空。革命衛隊識別並擊落了該無人機，並向一架RQ-4無人機和一架F-35戰鬥機開火，將其驅逐。

聲明同時警告美軍不得違反停火協議，並保留「對美軍侵略者任何違反停火協議的行為作出回應」的權利。

伊朗革命衛隊稱曾用防空系統雷達鎖定美軍一架F-35隱形戰機：

據美媒過往報道，MQ-9「死神」無人機，是通用原子航空系統為美國空軍所開發的無人機，每架造價大約為3000至3400萬美元（約2.35至2.66億港元）。