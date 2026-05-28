澤連斯基致函特朗普及美國國會　就防空導彈短缺尋求支援

路透社5月27日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）致函美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及美國國會，敦促向烏克蘭提供防空系統，以攔截俄羅斯的導彈攻擊。澤連斯基表示，彈道導彈仍然是俄軍在戰場上「最後的重大優勢」。



圖為2026年5月25日，烏克蘭首都基輔一幢購物中心前一天遭俄軍空襲，現場淪為廢墟。（Reuters）

路透社指出，自特朗普上任以來，烏克蘭一直透過北約（NATO）的「烏克蘭優先需求清單」（PURL）獲得資金，以購買美國的「愛國者」防空系統的導彈等軍備。

但澤連斯基在信中表示，目前透過PURL獲美國交付的導彈速度，已跟不上烏方面對的威脅，令愛國者系統缺乏導彈可以裝載。

他指出，只要俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在常規武器方面保留一點優勢，仍迴避循外交結束戰事。如今，俄軍的彈道導彈依然是俄方的最後重大優勢。

圖為2026年5月25日，法國駐烏克蘭大使Gael Veyssiere於基輔視察遭俄軍空襲的住宅大樓。（Reuters）

烏克蘭空軍稱，俄軍24日發動的大規模攻擊，共使用了30枚彈道導彈，其中只有11枚被攔截。澤連斯基指出，俄軍當日使用的包括兩枚可攜帶核彈頭的高超音速榛樹導彈（Oreshnik），其中一枚擊中基輔地區。