特朗普警告阿曼：須在霍爾木茲問題守規矩　否則會被炸掉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日在白宮舉行的內閣會議上稱，霍爾木茲海峽不歸任何人管轄，並警告海灣盟友阿曼須守規矩，否則會被炸掉。



2026年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議，期間回應媒體提問。（Reuters）

重申霍爾木茲海峽應開放

特朗普在會議上被問到，是否願意接受與伊朗的協議中，含有伊朗和阿曼共同管控霍爾木茲海峽的內容。他表示，該海峽屬國際水域，應對所有人開放，不歸任何人管轄。他又稱，美方將維護海峽秩序，但「不會有人控制它，這也是我們（與伊朗）談判的一部份」。

特朗普又稱，阿曼會像其他國家一樣遵守規則，警告說：「如果他們不守規矩，我們就只能把他們炸掉。他們很清楚這一點，所以會安分守己。」

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

據伊朗媒體同日稍早時間報道，伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里（Ali Bagheri Kani）表示，伊美尚未就霍爾木茲海峽相關問題達成共識。伊朗與阿曼目前正就船隻通過的新機制進行磋商，伊美的間接接觸也仍在繼續。