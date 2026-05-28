挪威宣布加入法國主導核威懾計劃　以應對美國不確定與俄羅斯威脅

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）5月27日（周三）宣布，挪威將加入由法國主導的「前沿核威懾計劃」，以加強歐洲大陸的安全。



綜合外媒報道，挪威首相斯特勒在巴黎與馬克龍共同宣布兩國簽署的防禦協定時表示，「我們正面臨二戰以來最嚴峻的安全形勢。過去六個月，我們分別與德國和英國簽署了防禦協議，我很高興今天我們也與法國簽署一項全面的防禦協議。」

2026年5月27日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）和挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，左）在巴黎愛麗舍宮舉行聯合記者會。（Reuters）

作為歐洲唯一擁有核武的國家，法國今年3月提議將其「核保護傘」的庇護範圍擴大至其他歐洲國家，這意味着對某一歐洲國家的攻擊可能引發法國的核武反擊。

這項倡議出台之際，正值歐洲各國在對美國長期承諾存有疑慮，且與俄羅斯的緊張局勢加劇的情況下，致力於強化自身的防禦能力。

在挪威之前，已有八個國家加入核威懾計劃——分別為比利時、丹麥、德國、希臘、荷蘭、波蘭、瑞典以及英國。