武契奇的眼淚價值幾何？

人亡政息、人走茶涼是政壇常態。但5月24日至28日，「可能很快提交辭呈」的塞爾維亞總統武契奇訪問了中國，而且還是國事訪問。

訪問相當成功，中國向武契奇授予了友誼勳章。這類勳章，中國之前只頒發給了俄總統普京、泰國詩琳通公主、越南前國家領導人阮富仲等人，現在武契奇成為這一獎章的新獲得者，足以說明中國對其任內的中塞關係相當滿意。

問題也就出在這裏。武契奇的確任內對華友好，但一個即將辭職的領導人，臨別前來到中國訪問，一口氣簽下20多項合作協議，還發表了兩份聯合聲明，份量有多大？

中國國家主席習近平2026年5月25日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。（Reuters）

獲頒「友誼勳章」後他在採訪中表示，當他戴上這枚象徵着最高榮譽的勳章時，眼淚就已經在眼眶裏打轉，並提到了一個詞「喜極而泣」，他還表示這是他生命中非常重要的一刻，並代表塞爾維亞人民接受這份榮譽。26日在清華大學再次談及被授予「友誼勳章」的感受，武契奇回憶稱當時自己「幾乎都快哭了」。

武契奇為什麼如此激動？他真的哭了嗎？他真的快哭了嗎？獲得中國的認可真的會讓他如此動容嗎？

在國內，武契奇面臨着巨大的政治壓力，貝爾格萊德街頭正聚集着數萬抗議者，高喊「下台」口號，也許是北京的認可來的太過兇猛，讓武契奇在內外對比之下，有感而發快要落淚。

2026年5月23日，在塞爾維亞首都貝爾格萊德，人們參加由學生領導的反政府抗議活動，要求提前舉行國會選舉。（Reuters）

當然這眼淚也可能是流給北京看的。2012年，武契奇出任總理，2017年，他當選總統並連任至今，執掌政權已有十四年。多次訪華的武契奇每次到訪都能讓中塞關係有一次重要升級。中國企業修鐵路、建橋樑、投工廠，雙方合作已經深入到基礎設施、製造業、能源等多個領域。

數據顯示中國累計對塞投資達到73億歐元，雙邊貿易額超過106億美元，對於一個不到700萬人口的國家來說，這個規模非常驚人。此次訪華，中國如此高規格的禮遇是對武契奇的政治背書，收到大禮包之後，大恩無以言謝，流淚公開表達對大哥的感激，是為會做人。

但這些都是常規操作。過去十幾年，武契奇公開表達對中國感謝並不稀奇。比如2020年新冠疫情期間，他當時的一句話非常有名—— 「歐洲團結並不存在、唯一能幫助塞爾維亞的只有中國」。

5月24日，塞爾維亞總統武契奇走進一家出售中國特色紀念品的店鋪，感受中國文化。這是武契奇在商店裏選購紀念品。（新華社）

當中國援塞抗疫醫療專家和物資抵達，武契奇赴機場親迎，為五星紅旗獻上深情一吻，高呼「感謝習近平主席！感謝中國共產黨！感謝中國人民！」知道的清楚他是塞爾維亞總統，不知道的還以為是中國中西部山區某個脱貧致富的農民公開表達對中共的感激。

武契奇的眼淚背後，真正令各方關注的其實是在這樣一箇中塞雙方都不需要再演戲的時刻，為什麼賓主盡歡，互致好評？為什麼一個可能馬上辭職的領導人在北京獲得巨大認可？

事實證明，中國從來不吝嗇對待朋友的規格，中國高對武契奇，是在重構一套自己的國際夥伴體系。不管未來如何變換，只要任內竭力發展了對華友好關係的，中國從來不會忘記。

中國國家主席習近平夫人彭麗媛2026年5月25日下午和陪同塞爾維亞總統武契奇來華進行國事訪問的總統夫人塔瑪拉參觀北京舞蹈學院。（中國外交部）

更為重要的是，塞爾維亞是中國在中東歐地區的首個全面戰略夥伴，也是首個和中國共同構建命運共同體的歐洲國家。這樣一個被北約包圍，被歐盟和俄羅斯輪番施壓的小國，在中國這裏找到了喘息之機。

申請加入歐盟，讓俄羅斯不滿，不制裁俄羅斯讓歐盟不滿，親近中國讓北約介懷，武契奇相當不容易。但是當武契奇公開說「中國從未附加任何政治條件，這種平等互利的合作模式，正是塞爾維亞需要的」，這才是問題的核心所在。中國之所以能夠在歐洲的腹地打開政治缺口，不只是靠經濟合作開路。

武契奇沒有因為快要下台了就不想演對華友好了。他臨別之際仍然對中國讚不絕口，足以說明一切。只有情感濃度到位才能讓人情不自禁流淚。這就是中國的口碑。