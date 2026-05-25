塞爾維亞總統武契奇訪華　分析：此行或洽購中國戰機

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）5月24日至28日對中國進行國事訪問。日媒23日引述分析人士稱，武契奇或藉僅此訪華，與中方商討採購中國戰機的事宜。



武契奇3月13日宣布，塞爾維亞最近為空軍採購中國製CM-400AKG空對地彈道導彈，成為歐洲第一個使用這款武器的國家。《日本時報》報道，分析人士Petar Vojinovic稱，武契奇有計劃採購法國陣風戰機，理論上陣風戰機經改裝也可搭載CM-400。

2026年5月24日，塞爾維亞總統武契奇於2026年5月24日在中國北京參觀了八達嶺長城。武契奇總統於5月24日抵達北京，開始對中國進行國事訪問。（GettyImages）

Petar Vojinovic稱，但預計法方不會允許，因此塞方可能與中方洽購中國戰機，最終取代俄羅斯製造的米格戰鬥機來攜帶CM-400導彈。

軍事專家表示，塞爾維亞有計劃採購法國陣風戰機，理論上陣風戰機改裝後亦可搭載CM-400，但預計法方不會允許改裝，增加塞方洽購中國戰機的機會。