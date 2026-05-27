指菲律賓頻抓扣中國公民　中方提嚴正交涉：不得非法、逾期羈押

中國駐菲律賓使館5月27日指，菲律賓軍隊、執法部門近來頻繁抓扣中國公民，中方就此表明立場，要求菲方依法處理案件，若並未發現中國公民違反菲法律，應盡快釋放，不得非法、逾期羈押。



中國駐菲律賓使館發言人季淩鵬表示，中方高度重視維護在菲中國公民的人身安全與合法權益，對菲律賓軍隊、執法部門近來頻頻抓扣中國公民表示嚴重關切。

他指針對每一宗案件，中國駐菲使領館均第一時間向菲方提出嚴正交涉，要求菲方根據《中華人民共和國和菲律賓共和國領事協定》規定，於4日內向中國駐菲使領館通報中國公民被拘留、逮捕或以任何其他方式剝奪自由的事實並說明原因；依法公正處理有關案件，切實保障涉事中國公民人身安全、合法權益和人道主義待遇；如調查發現中國公民沒有違反菲法律，應盡快釋放相關人員，不得非法、超期羈押。

2026年2月16日，人們在農曆新年前聚集在馬尼拉的賓農港看煙花和表演。據警方消息，現場估計有5至6萬人，包括中國公民及後裔以及菲律賓人。（Getty）

季淩鵬提及，使領館第一時間向涉事中國公民提供領事保護與協助，已數次派員開展領事探視，協助其改善羈押條件並解決實際困難。

他強調中方尊重菲方司法主權和依法辦案，但堅決反對針對中國公民的選擇性、歧視性執法。中方敦促菲方盡快依法妥善處理有關案件，不得濫權執法和政治操弄，不得損害中國公民人身安全和合法權益，以免給中菲正常人文交流和經貿往來造成干擾和衝擊。中方保留採取進一步措施的權利。

季淩鵬還稱，鑒於近來菲方執法部門抓扣中國公民事件頻發，使館再次提醒在菲中國公民遵守菲法律法規，合法從業、合規經營，不從事與入境目的或簽證種類不符活動並避免逾期居留。