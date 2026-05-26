日媒：日本力爭新西蘭採購「最上級」護衛艦　日澳紐防長將對話

日本共同社5月25日引述多名相關人士報道，日本政府已展開協調，擬正式磋商向新西蘭出口海上自衛隊「最上級」護衛艦改良型。日本防衛相小泉進次郎計劃借香格里拉對話會，於本月底與新西蘭、澳洲防長舉行首次三方防長會談，聚焦護衛艦合作與防務交流。



在三國防務合作布局中，日澳已率先達成合作共識，今年4月正式簽約，以「最上級」護衛艦為基礎聯合研發新型艦艇，規劃建造11艘，最初3艘於日本建造，首艦預計2029年12月交付。

正計劃替換老舊護衛艦的新西蘭，將該型艦列為重點候選方案，與英國31型護衛艦相互競爭，日澳方面積極推動新西蘭敲定合作。

2026年3月30日，日本橫須賀，圖為日本海上自衛隊「最上級」護衛艦停泊在軍事基地的碼頭旁。（Getty）

報道稱，日本將新西蘭視為有著共同價值觀的友好國家。若新西蘭引進「最上」級護衛艦，將大幅提升三國軍隊協同作戰能力，加強印太區域防務佈局，藉此制衡區域內頻繁的軍事活動。

香格里拉對話會將在新加坡舉行，屆時新西蘭國防部長彭克（Chris Penk）、澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）將出席。據報道，日本、澳洲、新西蘭將進一步共用新型護衛艦研發進度、合作細節等信息，確認擴大多領域防務合作。