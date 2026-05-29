萬斯：美伊正就諒解備忘錄字眼反覆磋商　未知特朗普會否簽署

美國副總統萬斯（JD Vance）表示，美國與伊朗正就諒解備忘錄的措辭進行反覆磋商，現階段總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會否簽署諒解備忘錄屬「待確定」(TBD，to be determined）。



據美媒報道，萬斯5月28日（周四）在安德魯斯聯合基地的停機坪上向記者表示：「我認為很難準確預測總統何時或是否會簽署這份諒解備忘錄。我們正在就一些措辭進行反复磋商。」

萬斯強調談判已取得進展，但也表示伊朗核計劃與濃縮鈾問題上仍存在一些關鍵分歧。

萬斯指：「在核問題上，包括濃縮鈾庫存以及濃縮問題，都存在一些問題。所以我們一直在與他們進行諮詢。我們認為，至少到目前為止，他們的談判是真誠的。」

萬斯坦城：「希望我們能繼續取得進展，屆時總統能夠簽署協議，但顯然這仍未可知。」

他也表示，目前尚無法保證最終能夠達成協議。

萬斯指：「我們最終或許能夠坐下來解決這些問題，但這需要我們取得更多進展。我無法保證我們一定能達成協議，但目前我感覺還不錯。」

儘管近期發生了一些衝突，但萬斯表示停火協議仍然有效，不過美國保留發動防禦性打擊的權利。

2026年5月28日，美國馬里蘭州（Maryland），副總統萬斯（JD Vance）抵達安德魯斯聯合基地，並接受媒體訪問。（Reuters）

萬斯表示：「這些停火協議總是有點混亂。有時會發生一些小規模衝突。」