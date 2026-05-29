貝森特：特朗普不會接受壞協議　已為美伊備忘錄設立明確紅線

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，美國與伊朗距離達成協議僅一步之遙，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尚未予以批准，白宮要求協議滿足幾個關鍵條件。



《華爾街日報》報道，貝森特5月28日（周四）在白宮新聞發布會表示，特朗普有幾條明確的紅線，伊朗必須同意放棄高濃縮鈾，承諾永遠不尋求發展核武器，且全面重新開放霍爾木茲海峽。美國官員此前表示，這些要素將包含在一份諒解備忘錄中。

貝森特強調美方已為備忘錄設立明確紅線：

貝森特說，雙方一直在交換提案，「我們或許已經看到達成協議的曙光。一切都取決於總統想怎麼做，特朗普總統不會接受糟糕的協議。」

在貝森特發表講話前，一名美國官員透露，美伊即將達成一項為期60天的協議，協議包括在最初30天，雙方共同解除在霍爾木茲海峽設置的障礙。美國新聞網站Axios同日早前報道了這些細節。

但伊朗半官方塔斯尼姆通訊社28日報道，伊朗官員否認與美國「諒解備忘錄」文本已最終敲定的說法。

報道引述伊朗官員說，如果協議文本最終敲定，伊朗將通過美伊協議框架主要調解方巴基斯坦公布。在此之前，任何關於協議已最終完成的西方消息源說法均不可信。

2026年5月28日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

貝森特在回答有關美伊前一天發生軍事衝突後停火協議是否依然有效時稱，美方到目前為止所做的一切都是「防禦性的」，而且會繼續這樣做。他還說，如果特朗普認為無法達成和平協議，將重新採取軍事行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

