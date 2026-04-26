美國富商花費31萬赴非洲打獵　發生意外遭5頭大象踩踏身亡

據《紐約郵報》報道，當地時間4月24日，現年75歲的美國加州葡萄酒大亨多西奧（Ernie Dosio），在非洲打獵時，遭到五頭大象踩踏身亡。



多西奧於24日花費4萬美元（約31萬港元），在專業嚮導陪同下深入加蓬熱帶雨林，試圖捕獵黃背麂羚，不料「獵手反成獵物」。

圖為多西奧（Wagonhound Outfitters/Facebook）

一名與多西奧交好的前職業獵人透露：「在密林深處，多西奧和嚮導意外驚擾了五頭母森林象及一頭幼象。大象感知威脅後，立刻發起襲擊。」

由於茂密林木遮擋視線，兩人完全沒有察覺象群步步逼近，等發現危險時早已來不及躲避。

據知情者描述，象群憑空突然衝出，先將嚮導猛撞至一旁，隨即集體踩踏多西奧，事發時，多西奧僅持有一把霰彈槍，「細節我不便多說，但可以肯定的是，事情發生得很快」。

據悉，該嚮導常年活躍於開普敦（Cape Town）狩獵圈，與多西奧相識多年，他在襲擊中丟失獵槍，身受重傷。

當地時間2026年4月24日，現年75歲的美國加州葡萄酒大亨多西奧（Ernie Dosio），在非洲打獵時，不幸遭到五頭大象踩踏身亡。（網絡圖片）

該嚮導介紹，多西奧從小持槍狩獵，在非洲與北美斬獲無數狩獵戰利品，是圈內知名人物，且所有狩獵活動手續齊全、完全合法合規。

多西奧經營加州莫德斯托市的太平洋農業地產酒莊，家中設有專屬戰利品陳列室，擺滿各類獸首標本，涵蓋大象、犀牛、獅子、水牛、鱷魚、斑馬、花豹等。他已婚，育有兩名子女，常年加入佛羅里達州多家狩獵與野外探險俱樂部。

多西奧的朋友形容他稱：「他非常熱衷於環境保護，做了很多慈善工作，真的是一個好人。」

目前，美國駐加蓬大使館正協助將多西奧的遺體運回加州洛迪市（Lodi）。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

