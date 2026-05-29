法國社會黨第一書記富爾訪台　北京：其言行是對中國人民公然挑釁

法國社會黨第一書記富爾（Olivier Faure）等議員5月23日至29日訪台並會見賴清德。對於法國社會黨發聲明指此訪「旨在承認台是事實國家」，中國駐法國使館指，社會黨領導人有關言行是對14億中國人民及其民族感情的公然挑釁與嚴重傷害，中方對此表示嚴重不滿和堅決反對。



據外媒報道，法國社會黨發表聲明稱富爾訪問台灣並將會見賴清德，此訪「旨在承認台是事實國家，捍衛民主且繁榮的島嶼擁有自決權，重申選擇自身政治命運是所有民族不可剝奪的權利」。

法國社會黨第一書記富爾（Olivier Faure）等議員訪台，2026年5月28日會晤賴清德（台灣政府網站）

中國駐法國使館發言人指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，兩岸同為中華民族，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望、堅強決心和堅定意志，社會黨領導人有關言行是對14億中國人民及其民族感情的公然挑釁與嚴重傷害，「我們對此表示嚴重不滿和堅決反對」。

發言人稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，具有不可撼動的國際法基礎，台灣從來不是一個國家，過去不是，現在不是，今後也絕無可能，「台獨」與台海和平水火不容，支持「台獨」就是製造地區動蕩，損害世界與地區和平穩定，中方敦促法方有關人士多做有利於台海和平穩定的事，而不是相反。