香格里拉對話開幕　越南領袖：中小型國家面對「選邊站隊」壓力

第23屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）5月29日晚上在新加坡開幕，越南國家主席蘇林（To Lam）在致辭時稱，中小型國家正面對愈來愈大壓力，被迫選邊站隊。



蘇林又指，世界面臨多重風險和不確定性，聯繫日益緊密，但也更加脆弱，信任缺失的問題日益加劇。他稱全球面臨的挑戰包括國際規則和法律的削弱、發展模式危機包括經濟成長放緩與氣候變遷，以及國家間的信任危機。

他指「當今世界面臨的三大危機，並非我們一定要接受的必然現實。」他呼籲加強國際法，啟動對話和提高透明度。

這次香格里拉對話共有來自40多個國家和地區的政要、防務官員和專家學者等共逾550人參會。除了蘇林外，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）、東帝汶總統奧爾塔、東盟秘書長高金洪等多位政要出席會議。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）2026年5月29日出席香格里拉對話（Reuters）

中國人民解放軍專家學者代表團應邀赴新加坡出席，團長為中國國防大學孟祥青教授，成員包括國防大學、軍事科學院、海軍有關專家學者。根據主辦方公布議程，孟祥青將於30日出席平行分組會議「如何管理對戰略穩定的威脅」。

由英國國際戰略研究所主辦的香格里拉對話會創立於2002年，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。本屆會議將持續至5月31日。