維持現狀不可持續　拒統就是謀獨　特朗普拿台獨做交易遠遠不夠

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華之後表示不想有人因為美國支持他們而說要獨立，並強調維持現狀。他還稱，北京不是要接管台灣，只是不願看到台灣搞獨立，否則北京「可能會做一些很嚴厲的事」。

從不支持台獨到不希望看到台獨，這是美國立場的重大變化。特朗普雖然沒有明確反對台獨，但事實上等同於不接受不認同台獨，已經不是中性的不支持這麼簡單。

奧巴馬時期的美國助理國務卿拉塞爾（Danny Russel）近日亦公開表示，特朗普離開北京後發表的涉台言論所透露的訊息量，超過了雙方官方會談紀要。美國的策略發生了「根本性轉變」。特朗普訪華後對於台灣問題的表態，形同他接受並強化了中方在台灣問題上的敘事：賴清德企圖推動「台灣獨立」，主張「台獨」的民進黨正面臨將台灣拖入戰爭的風險。

特朗普多次稱對台軍售是「很好的談判籌碼」，他的言論向盟友發出了一個明確的信號：即便是美國最核心的安全承諾，如今似乎也變成了可以拿來談判的籌碼。圖為2026年5月15日，中國國家主席特朗普在北京中南海與美國總統特朗普握手道別。（Reuters）

特朗普表態之後，台灣當局領導人賴清德在出席活動時稱台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者，並強調捍衛中華民國現狀，沒有「台獨問題」。早年曾自稱是「務實台獨工作者」的賴清德，竟然說沒有台獨問題。

暗中支持台獨的美國總統，明目張膽搞台獨的台灣政客，紛紛和台獨撇清關係。這的確是令人匪夷所思的。

美國迫於中國在貿易等諸多問題上的強勢立場，不得不調整在台灣問題上的態度，特朗普把台灣問題當成是籌碼和中國談，這已經是公開的秘密。賴清德言行有所收斂，是為了避免和美國立場衝突，擔心被美國當成是麻煩製造者。

4月22日至27日，賴清德原本計劃訪問非洲斯威士蘭，但是由於途徑的國家堅持一中政策拒絕對其開放航線，賴清德根本無法乘坐枱灣專機出行，只能等斯威士蘭派專機去台灣接才能出訪。國際社會普遍認為賴清德已經被中國大陸關了「禁閉」。圖為5月2日，賴清德被接到斯威士蘭。（台灣總統府)

問題是，無論特朗普和賴清德，他們大概都認為中國要反對台獨，認為迎合這一立場就相當於滿足了北京的要求，就可以息事寧人。事實上他們大錯特錯了。對於中國而言，反對台獨從來不是最終目標，這只是階段性任務，中國一切言行都指向一個核心目標——統一。

台灣問題的本質並不複雜，台灣政權的本質是割據政權，是曾經統治全中國的中華民國政府在內戰失敗後不得不撤退到台灣，偏安到今天。

中共建政後取代了中華民國的統治，這是事實。蔣介石敗退台灣後，曾將反攻大陸的口號喊得震天響，幾十年過去，中國大陸的目標從來都是統一台灣，但台灣的目標早就放棄了反攻大陸，變成了固守台灣，倚美拒統是台灣政客們公認的策略。

國民黨主政台灣期間曾提出不統不獨不武，本質是放棄公開獨立，謀求長期事實性獨立，是希望中國大陸一直容忍台灣的具體行政事宜不納入中國大陸的管轄。賴清德執掌台灣，亦標榜維持現狀，反對改變現狀。美國所說的維持現狀，也是維持大陸不統一，台灣不獨立的，海峽兩岸事實上分治的現狀。

台灣國民黨主席鄭麗文前不久訪問中國大陸高調反對台獨，但她對於統一卻未有積極回應。她將於6月1日訪問美國，旨在撇清過於親近大陸的嫌疑。（Facebook@鄭麗文）

這種現狀絕對不是中國想要的。在台獨和統一這兩個選項之間，的確有一個未統一亦不獨立的狀態。這個狀態只能是暫時的，不是不可打破的現狀。

幾十年來，中國大陸對台灣的最直接管轄權，就是代表台灣，在國際上行使外交權。這也是治理的一種。近年來諸多國際會議都將台灣排除在外，這是中國大陸用事實影響力告訴台灣，根本沒有所謂的自治現狀。如果真的像賴清德所言沒有獨立問題，那台灣只有統一一條路可走。

儘管特朗普口口聲聲說不希望看到台獨，呼應了中國的訴求，但是美國要求維持現狀，實則鼓勵台灣繼續拒絕統一，謀求事實獨立。既然美台都在台獨的問題上不敢有絲毫的越界，下一步，中國同美國以及賴清德當局鬥爭 的焦點將轉移到維持現狀這個問題上。拒絕統一就是謀獨。美國台灣希望長期維持現狀的空間將越來越小，未統一亦不獨立的中間地帶已經越來越窄。